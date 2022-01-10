Коутиньо мог оказаться в «Тоттенхэме», но Конте заблокировал трансфер

Сейчас хавбек «Барселоны» отправился в аренду в «Астон Виллу»

Филипппе Коутиньо / фото - Getty Images

Полузащитник «Барселоны» Филипппе Коутиньо мог оказаться в «Тоттенхэме», сообщает портал Marca.

По информации источника, «шпоры» были очень заинтересованы в покупке игрока, но главный тренер клуба Антонио Конте заблокировал трансфер 29-летнего бразильца.

После этого в борьбу за игрока включилась «Астон Вилла», в которую на правах аренды бразилец и перешел. Коутиньо будет выступать за новый клуб до конца текущего сезона, по итогам которого у англичан появится право на его выкуп. При этом английский клуб будет частично выплачивать зарплату полузащитнику.

Напомним, «Барселона» продолжает снижать зарплаты игрокам, чтобы заявить Феррана Торреса.