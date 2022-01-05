Коутиньо забил впервые за 11 месяцев
Коутиньо может вернуться в АПЛ
«Барселона» ведет переговоры с «Астон Виллой»
17:46
Филиппе Коутиньо / фото - Getty Images
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо может вернуться в АПЛ.
По информации журналистки COPE Хелены Кондис, «сине-гранатовые» активно ведут переговоры с «Астон Виллой» и уже договорились об аренде хавбека. Как сообщает источник, Коутиньо пробудет в чемпионате Англии до конца сезона-2021/2022.
Напомним, CIES назвала имя самого дорогого игрока в мире.
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