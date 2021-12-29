«Арсенал» и «Тоттенхэм» синхронно разгромили соперников
Коутиньо вернется в АПЛ
«Арсенал» хочет взять бразильца в аренду
16:07
Филиппе Коутиньо / Фото: lookcharms.com
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в АПЛ.
Бразильца, который ранее выступал в «Ливерпуле», в своих рядах хочет видеть «Арсенал». «Канониры» хотят взять Коутиньо у «сине-гранатовых» в аренду, сообщает Daily Mail. По информации источника, лондонцы являются лидерами в борьбе за Филиппе.
Ранее был перенесен матч АПЛ между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».
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