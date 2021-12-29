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Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Коутиньо вернется в АПЛ

«Арсенал» хочет взять бразильца в аренду
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:07
Коутиньо вернется в АПЛ
Филиппе Коутиньо / Фото: lookcharms.com

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в АПЛ.

Бразильца, который ранее выступал в «Ливерпуле», в своих рядах хочет видеть «Арсенал». «Канониры» хотят взять Коутиньо у «сине-гранатовых» в аренду, сообщает Daily Mail. По информации источника, лондонцы являются лидерами в борьбе за Филиппе.

Ранее был перенесен матч АПЛ между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Филиппе Коутиньо Арсенал Лондон Барселона (футбол)

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