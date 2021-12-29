Коутиньо вернется в АПЛ

«Арсенал» хочет взять бразильца в аренду

Филиппе Коутиньо / Фото: lookcharms.com

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в АПЛ.



Бразильца, который ранее выступал в «Ливерпуле», в своих рядах хочет видеть «Арсенал». «Канониры» хотят взять Коутиньо у «сине-гранатовых» в аренду, сообщает Daily Mail. По информации источника, лондонцы являются лидерами в борьбе за Филиппе.

Ранее был перенесен матч АПЛ между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном».