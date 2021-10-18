Агуэро дебютировал за «Барселону»
Коутиньо забил впервые за 11 месяцев
Бразилец помог «Барселоне» победить
07:23
Фото: As
«Барселона» обыграла «Валенсию» (3:1) в матче Ла Лиги.
Одним из голов отличился полузащитник Филипе Коутиньо. Это его первый гол в сезоне.
Более того, бразилец забил свой первый мяч за 11 месяцев. в последний раз он отличался в ноябре прошлого года, сообщает AS.
Часть прошлого сезона он пропустил из-за травм. Летом игрока не стали продавать.
Также в матче дебютировал Серхио Агуэро.
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