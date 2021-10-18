Коутиньо забил впервые за 11 месяцев

Бразилец помог «Барселоне» победить

Фото: As

«Барселона» обыграла «Валенсию» (3:1) в матче Ла Лиги.

Одним из голов отличился полузащитник Филипе Коутиньо. Это его первый гол в сезоне.

Более того, бразилец забил свой первый мяч за 11 месяцев. в последний раз он отличался в ноябре прошлого года, сообщает AS.

Часть прошлого сезона он пропустил из-за травм. Летом игрока не стали продавать.

Также в матче дебютировал Серхио Агуэро.