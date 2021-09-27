Тренер «Монако» во время матча поспорил с капитаном соперника на пиво
Ковач – о результатах «Монако»: «Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед»
Монегаски выиграли два матча кряду
27 сентября 10:56
Фото: AS Monaco
Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал вторую подряд победу команды в Лиге 1. Монегаски обыграли «Клермон» (3:1).
«Нам удалось забить первый гол с розыгрыша, который мы привыкли исполнять, хотя в тот момент я не был полностью удовлетворен настроем и отношением к игре, которые демонстрировала команда.
Второй тайм сложился гораздо лучше с точки зрения самой игры и настроя. Было очень важно добиться победы. Нас ждет важная неделя, на которой нам предстоит сыграть в гостях у «Сосьедада» и дома с «Бордо». Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед».
«Монако» идет 8-м в таблице Лиги 1.
На неделе команда сыграет с «Реал Сосьедадом» в Лиге Европы.