Ковач – о результатах «Монако»: «Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед»

Фото: AS Monaco

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал вторую подряд победу команды в Лиге 1. Монегаски обыграли «Клермон» (3:1).

Второй тайм сложился гораздо лучше с точки зрения самой игры и настроя. Было очень важно добиться победы. Нас ждет важная неделя, на которой нам предстоит сыграть в гостях у «Сосьедада» и дома с «Бордо». Мы хотим продолжить серию и добиться новых побед».