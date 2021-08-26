Ковач: «Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо»

Фото: AS Monaco

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал сайту UEFA вылет команды от «Шахтера»

в квалификации Лиги чемпионов.

Мы играли в высоком ритме. Чтобы поддерживать такой ритм, нам нужны были замены. У Кевина Фолланда были отличные шансы, но Андрей Пятов играл феноменально. Мы можем винить себя только в том, что не обеспечили результат игры в первом тайме. У нас были отличные возможности, но Пятов невероятно выручал.

Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо, но жизнь продолжается».