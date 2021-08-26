«Шахтер» без Трубина пропустил дважды от «Монако», но сумел перевернуть игру и выйти в групповой этап Лиги чемпионов
Ковач: «Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо»
Тренер – о вылете команды из Лиги чемпионов
07:17
Фото: AS Monaco
Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал сайту UEFA вылет команды от «Шахтера»
в квалификации Лиги чемпионов.
«Из 210 минут мы доминировали 190. Футбол иногда жесток, но я горжусь своими футболистами. Они заставили соперника играть в футбол, который им не нравится – с длинными забросами. Я доволен игрой команды. Виссам Бен-Йеддер здорово провел 70 минут. Александр Головин подошел ко мне, сказав, что еще 2-3 минуты и ему потребуется замена.
Мы играли в высоком ритме. Чтобы поддерживать такой ритм, нам нужны были замены. У Кевина Фолланда были отличные шансы, но Андрей Пятов играл феноменально. Мы можем винить себя только в том, что не обеспечили результат игры в первом тайме. У нас были отличные возможности, но Пятов невероятно выручал.
Посмотрите на статистику: у «Шахтера» один удар в створ и два гола. Возможно, это несправедливо, но жизнь продолжается».
Де Дзерби впервые с командой сыграет в группе Лиги чемпионов.
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