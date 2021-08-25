Участие одного из лидеров «Шахтера» в матче с «Монако» под угрозой
Ковач рассказал, почему «Монако» отказалось от предматчевой тренировки в Харькове
Тренер дал больше отдыха своим подопечным
07:58
Нико Ковач / Фото: Twitter
Главный тренер «Монако» Нико Ковач объяснил, почему его команда не провела предматчевую открытую тренировку в Харькове перед игрой с «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба «горняков».
– Организационный вопрос: почему вы решили не проводить тренировку в Харькове?
– Потому что здесь у нас есть вся необходимая инфраструктура, это касается и отработки тактических элементов. Плюс до тренировки пришлось бы очень рано вставать и лететь, так что резонно дать ребятам возможность выспаться и лучше отдохнуть.
«Шахтер» примет «Монако» сегодня, 25 августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.
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