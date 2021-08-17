Ковач: «Шахтер» – фаворит матча с «Монако», это очевидно»

Фото: AS Monaco

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов.

Я ожидаю, что игра будет отличаться от той, которая была в прошлый раз. Они всегда стремятся атаковать, создавать возможности, строить свою игру. Это позволяет нам играть в свой футбол, чтобы тоже создавать моменты.

Они играют с четырьмя защитниками, а многие французские команды часто выставляют пять защитников, из-за чего их оборону тяжело пройти.

«Шахтер» – фаворит матча, это очевидно. Мы хотим достичь своей цели: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь это финал из двух матчей. Мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически».