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Ковач: «Шахтер» – фаворит матча с «Монако», это очевидно»

Игра состоится в 22:00
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:54
Ковач: «Шахтер» – фаворит матча с «Монако», это очевидно»
Фото: AS Monaco

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился ожиданиями пресс-службе клуба от матча с «Шахтером» в квалификации Лиги чемпионов.

«Шахтер» – это грозный соперник. Они 13 раз выходили в Лигу чемпионов за последние 15 лет. Мы помним, как в прошлом сезоне они два раза обыграли «Реал». У них много талантливых бразильских игроков, новый итальянский тренер Роберто Де Дзерби. За этой командой приятно смотреть.

Я ожидаю, что игра будет отличаться от той, которая была в прошлый раз. Они всегда стремятся атаковать, создавать возможности, строить свою игру. Это позволяет нам играть в свой футбол, чтобы тоже создавать моменты.

Они играют с четырьмя защитниками, а многие французские команды часто выставляют пять защитников, из-за чего их оборону тяжело пройти.

«Шахтер» – фаворит матча, это очевидно. Мы хотим достичь своей цели: выйти в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне мы очень много работали. Теперь это финал из двух матчей. Мы хорошо подготовлены физически, морально и тактически».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция «Монако» – «Шахтер».

Андрей Усмонов
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Монако Шахтер Донецк

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