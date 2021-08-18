Ковач: «Трубину всего 20 лет – это что-то особенное»

Нико Ковач / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мыслями после поражения в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:1). Специалист оценил действия своих подопечных и голкипера «горняков» Анатолия Трубина.

Мы знаем, что нам нужна победа, чтобы быть в турнире. Первые 20 минут мы должны удалить, стереть, исправить проблемы с потерями мяча, о которых я сказал ранее. 70 минут доминировали в игре. Это путь, по которому нам нужно идти в ответном матче в Харькове. Нет причин думать, что все потеряно.

Я не был доволен тем, как мы действовали в середине. Жан Лукас вышел и сыграл хорошо. Я хотел, чтобы мы спокойнее контролировали мяч, создавали больше моментов. Жан играл более вертикально. У нас большой состав, в нем есть из кого выбирать. Каждый должен ежедневно доказывать, что он достоин играть в старте – это конкуренция.

У Виссама Бен-Йеддера было два-три хороших шанса, но вратарь «Шахтера» очень помог своей команде и провел сухой матч. Что со «Спартой», что в обоих встречах чемпионата, что сейчас – мы большую часть времени доминируем в игре, однако не хватает двух-трех голов, чтобы раскрепоститься. Я не могу сказать, что мы играем плохо, но результат не идет. Нужно забить свои голы, чтобы получить уверенность.

Бен-Йеддер – отличный нападающий, это очень хороший игрок. Нужно создавать моменты. Десять сантиметров вправо или влево – и это либо гол, либо нет. Ситуация изменится.

Трубин? Мы смотрели видео матчей, видели, что он чувствует себя комфортно на мяче, спокойно. Да, ему 20 лет, потому это что-то особенное. И в этом поединке, и в чемпионате Украины он показывал, что становится очень хорошим голкипером.

Сейчас Пятов – второй номер, а я провел много матчей против него. И чтобы Пятов был номером два, это должен быть хороший вратарь! Если Трубин продолжит на том же уровне, его ждет отличная карьера, но надеюсь, что на следующей неделе он будет не так хорош, как сегодня.