Ковач: «Завтра с «Шахтером» будет бой, а лишь потом – футбол»

Нико Ковач / Фото: Twitter

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался об ответном матче с «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

– Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин получил травму и не будет участвовать в ответном матче. Это преимущество?

– Очевидно, что он очень хороший вратарь, он молод, его выбрали на последний Евро, но у них есть еще и опытный вратарь Пятов, с которым я много играл. Так что у них по-прежнему будет хороший вратарь для ответного матча, и это не обязательно будет преимуществом.

– Что вы чувствуете после матча с «Лансом»?

– Я все еще уверен. Когда мы играли дома в Лиге 1, мы не показывали свое истинное лицо, в отличие от европейских игр со «Спартой» в Праге и 70 минут с «Шахтером». Завтра будет бой. Опытные игроки знают такие матчи. Приходится бороться с первых минут. Вам придется сначала драться, а потом играть в футбол. Я и игроки знаем, что мы не откажемся от своей мечты