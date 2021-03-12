Коваленко: «Аталанта» − одна и лучших команд по физике в Европе»

Виктор Коваленко / Фото:sport.rambler.ru

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал о тренировочном процессе в клубе и о взаимоотношениях с Джан Пьеро Гасперини.

Высокой интенсивностью игры тебя, впрочем, нельзя напугать. В «Шахтере» ты ведь всегда был лидером по количеству беговой работы, в том числе на хорошей скорости. Не так ли?

По тестам рекорды никогда не устанавливал, но в играх, действительно, мог выполнять большой объем. Здоровье, слава Богу, позволяет. В «Аталанте», безусловно, все чуть по-другому, но ребята меня поддерживают. Говорят, что все так начинали, а самое важное, что по физике наша команда одна из лучших в европейском футболе, и это позволяет демонстрировать яркую и результативную игру.

Тактика Гасперини тебе понятна?

Думаю, да. Поначалу были какие-то нюансы, но сейчас я уже понимаю, кто куда бежит и открывается. И кто потом кого прессингует.

Главный тренер с тобой часто общается?

Не прям часто, но мы разговариваем. Когда у меня было небольшое повреждение, Мистер подходил, подбадривал меня. Повторюсь, в «Аталанте» очень хороший климат в коллективе.

В тренировках тебя на какой позиции наигрывают? Если это, конечно, не секрет…

Пока без сюрпризов – нападающим меня еще не сделали. Действую в центре поля – на своем привычном месте.

Когда ждать твоего дебюта в Бергамо?

Надеюсь, что это произойдет уже в скором времени. Я работаю и стараюсь показать тренеру, что могу принести пользу команде.

Коваленко рассказал об адаптации в клубе.