Коваленко голом и ассистом принес победу «Специи» в Серии А
Коваленко: «Больше дебютного гола за «Специю» рад трем очкам»
Украинец прокомментировал победу над «Салернитаной», добытую благодаря его результативным действиям
16 октября 21:53
Виктор Коваленко / Фото - Getty Images
Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко поделился в интервью DAZN эмоциями после матча восьмого тура Серии А против «Салернитаны» (2:1). Украинец отличился голом и ассистом.
Впервые победить на родном стадионе было очень важно. Рад своему дебютному голу за клуб.
Однако еще больше рад трем очкам. Мы должны продолжать в том же духе.
Напомним, данный матч стал первым для Коваленко с 12 сентября.
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