Коваленко: «Бразильцы «Шахтера» знают все маты, ведь их этому учил я»

Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
19:00
Украинский полузащитник Виктор Коваленко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» вспомнил, как общался с легионерами в «Шахтере».
«Бразильцы все знают, я их всех учил матам. Ну а что, как ни крути, когда ты приезжаешь в новую страну и говоришь маты – это смешно. Так же и бразильцы приезжали в «Шахтер» – они учили только сначала мат, а потом уже «привет», «как дела».
У нас было взаимопонимание: они меня португальским матам (учили – прим.), а я их – украинским. Смешно, когда говорит Додо – он вообще не знает русский, но говорит плохие слова. Ну а так – Марлос, он понимает все на русском нормально и может повеселить».
Ранее Коваленко рассказал, как получил травму, которая помешала ему поехать на Евро-2020.
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