Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Коваленко: «Бразильцы «Шахтера» знают все маты, ведь их этому учил я»

Виктор вспомнил об общении с партнерами в донецком клубе
Футбол Украинские легионеры
17:30
Коваленко: «Бразильцы «Шахтера» знают все маты, ведь их этому учил я»
Виктор Коваленко / Фото: пресс-служба Шахтера

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» вспомнил, как общался с легионерами в «Шахтере».

«Бразильцы все знают, я их всех учил матам. Ну а что, как ни крути, когда ты приезжаешь в новую страну и говоришь маты – это смешно. Так же и бразильцы приезжали в «Шахтер» – они учили только сначала мат, а потом уже «привет», «как дела».

У нас было взаимопонимание: они меня португальским матам (учили – прим.), а я их – украинским. Смешно, когда говорит Додо – он вообще не знает русский, но говорит плохие слова. Ну а так – Марлос, он понимает все на русском нормально и может повеселить».


Ранее Коваленко рассказал, как получил травму, которая помешала ему поехать на Евро-2020.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Коваленко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Коваленко рассказал, как получил неприятную травму
Коваленко рассказал, как получил неприятную травму
Футбол Евро-2020
17:01
Коваленко рассказал об ужасном хейте в его сторону
Коваленко рассказал об ужасном хейте в его сторону
Футбол Серия А (Италия)
10:40
1
Зарплата Коваленко в «Аталанте» в два раза больше, чем в «Шахтере»
Зарплата Коваленко в «Аталанте» в два раза больше, чем в «Шахтере»
Футбол Серия А (Италия)
28 июня 12:05
«Аталанта» намерена включить Коваленко в сделку по защитнику «Болоньи»
«Аталанта» намерена включить Коваленко в сделку по защитнику «Болоньи»
Футбол Украинские легионеры
26 июня 18:45
Коваленко будет готовиться к сезону с «Аталантой»
Коваленко будет готовиться к сезону с «Аталантой»
Футбол Серия А (Италия)
25 июня 19:12
Коваленко может быть арендован клубом Серии А
Коваленко может быть арендован клубом Серии А
Футбол Серия А (Италия)
25 июня 11:51

Новости: Футбол

Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. Англия — Германия. Онлайн трансляция прямо сейчас
Евро-2020
19:40
«Заря» собирается подписать аргентинского защитника
«Заря» собирается подписать аргентинского защитника
Украинская Премьер-лига
19:38
Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»
Стартовала продажа билетов на матч «Шахтер» – «Динамо»
Суперкубок Украины
19:23
Дешама оставят главным тренером Франции
Дешама оставят главным тренером Франции
Евро-2020
19:00
Сабо: «Швеция – крепкий орешек, будет тяжело»
Сабо: «Швеция – крепкий орешек, будет тяжело»
Евро-2020
18:57
Шаран: «Еще рановато заканчивать тренерскую работу»
Шаран: «Еще рановато заканчивать тренерскую работу»
В Украине
18:41
Тейлор стал игроком ПАОКа
Тейлор стал игроком ПАОКа
В Европе
18:12
Официально. Де Бур уволился со сборной Нидерландов
Официально. Де Бур уволился со сборной Нидерландов
В Европе
17:53
«Интер» продлил контракт с 35-летним ветераном
«Интер» продлил контракт с 35-летним ветераном
Серия А (Италия)
17:50
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
11
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Все новости