Коваленко: «Бразильцы «Шахтера» знают все маты, ведь их этому учил я»

Виктор Коваленко / Фото: пресс-служба Шахтера

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в шоу «ОТДУШИВДУШУ» вспомнил, как общался с легионерами в «Шахтере».

У нас было взаимопонимание: они меня португальским матам (учили – прим.), а я их – украинским. Смешно, когда говорит Додо – он вообще не знает русский, но говорит плохие слова. Ну а так – Марлос, он понимает все на русском нормально и может повеселить».