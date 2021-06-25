Коваленко может быть арендован клубом Серии А
Коваленко будет готовиться к сезону с «Аталантой»
Игрока могут отпустить летом
19:12
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко начнет готовиться к новому сезону с командой.
12 июля команда выйдет из отпуска и начнет тренировочный процесс. Украинец также должен начать занятия, несмотря на травму. Коваленко еще не полностью восстановился от нее.
Накануне, сообщалось, что «Аталанта» рассматривает уход Виктора в этом сезоне. Его могут отправить в аренду в другой клуб Серии А.
На счету Коваленко лишь один матч за клуб.
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