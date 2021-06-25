Коваленко будет готовиться к сезону с «Аталантой»

Игрока могут отпустить летом

Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко начнет готовиться к новому сезону с командой.

12 июля команда выйдет из отпуска и начнет тренировочный процесс. Украинец также должен начать занятия, несмотря на травму. Коваленко еще не полностью восстановился от нее.

Накануне, сообщалось, что «Аталанта» рассматривает уход Виктора в этом сезоне. Его могут отправить в аренду в другой клуб Серии А.

На счету Коваленко лишь один матч за клуб.