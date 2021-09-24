Коваленко: «Де Дзерби знает, какую тактику применить против «Интера»

Виктор Коваленко / Фото - Специя

Бывший полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Встреча состоится в Киеве 28 сентября.

У «Шахтера» хороший тренерский состав, уверен, они точно знают, какую тактику применить против «Интера», ведь мистер Де Дзерби провел столько лет в Италии и добивался успеха в Серии А. Хочу пожелать удачи «Шахтеру» и выйти из противостояния во вторник с 3 очками в копилке.