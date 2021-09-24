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Коваленко: «Де Дзерби знает, какую тактику применить против «Интера»
Бывший хавбек «горняков» высказался по поводу матча Лиги чемпионов
22:08
Виктор Коваленко / Фото - Специя
Бывший полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Встреча состоится в Киеве 28 сентября.
У «Интера» ушли пару главных игроков, но не стоит думать, что без них будет легко. Это также хорошая и опасная команда. Надеюсь, игра будет интересная и «Шахтер» победит. Конечно, я говорю как болельщик «Шахтера», но я лично знаю всех игроков горняков и уверен, что они наведут шороху в матче с «Интером».
У «Шахтера» хороший тренерский состав, уверен, они точно знают, какую тактику применить против «Интера», ведь мистер Де Дзерби провел столько лет в Италии и добивался успеха в Серии А. Хочу пожелать удачи «Шахтеру» и выйти из противостояния во вторник с 3 очками в копилке.
Ранее голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов.
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