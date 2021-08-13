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Коваленко дебютировал за «Специю» и помог команде пройти «Порденоне» в Кубке Италии

В 1/32 финала команда сыграет с победителем пары «Парма» – «Лечче»
Футбол Украинские легионеры
20:44
Коваленко дебютировал за «Специю» и помог команде пройти «Порденоне» в Кубке Италии
Фото - ФК Специя

В 1/64 финала Кубка Италии «Специя» на выезде переиграла «Порденоне».

Матч стал дебютным для арендованного из «Аталанты» полузащитника Виктора Коваленко. Украинец провел на поле 86 минут.

Его партнеры забили сопернику три мяча силами Эрлича, Николау и Колли. Представители Серии Б сумели ответить лишь голом Фолоруншо.

В следующей стадии «Специя» встретится с победителем пары «Парма» – «Лечче».

Кубок Италии, 1/64 финала

«Порденоне» – «Специя» 1:3

Голы: Фолоруншо, 51 (пен.) – Эрлич, 39, Николау, 45+3, Колли, 83

Сергей Стаднюк
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Виктор Коваленко Специя Кубок Италии

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