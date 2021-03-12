Коваленко: «Хочется удачно начать квалификацию к чемпионату мира-2022»

Виктор Коваленко / Фото: euro-football.ru

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко хочет помочь сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

Скоро матчи сборной Украины. Отсутствие игровой практики тебя беспокоит?

Конечно, это не очень хорошо, но я пришел в новый клуб, и мне нужно какое-то время.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко и его итальянские помощники дали тебе какие-то советы, как лучше адаптироваться в Серии А?

Они поздравили меня с переходом, написали приятные слова. Думаю, когда приеду в сборную, мы обо всем подробно поговорим.

Стартовые матчи нового отборочного турнира важны сами по себе или же главное, как можно лучше подготовиться к чемпионату Европы?

На мой взгляд, нам нужно решать обе задачи. Хочется удачно начать новый квалификационный цикл, как это было в отборе на Евро-2020. Группа у нас непростая, но сборная Украины и сама стала сильной командой.

У «Шахтера», по мнению большинства специалистов, сейчас наоборот наблюдается определенный спад. Ты согласен, что команда переживает серьезный кризис?

Не мое дело решать, кризис там или нет. Пусть об этом говорят руководители и тренеры горняков. Могу сказать одно – я переживаю за команду и поддерживаю ребят, когда с ними общаюсь. Надеюсь, что у «Шахтера» все будет хорошо, и он снова выиграет чемпионат Украины.

Коваленко назвал «Аталанту» одной из лучших команд Европы по физической подготовке.