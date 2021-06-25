Коваленко может быть арендован клубом Серии А

«Болонья» интересуется украинцем

Виктор Коваленко / Фото: Twitter

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может перейти в «Болонью», сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, «Аталанта» будет рассматривать варианты с продажей или арендой Коваленко, «Болонья» же думает об аренде игрока.

В прошлом сезоне Коваленко провел за «Аталанту» лишь 4 минуты.

Ранее сообщалось, что Коваленко не впечатлил наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.