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Коваленко может быть арендован клубом Серии А

«Болонья» интересуется украинцем
Футбол Серия А (Италия)
11:51
Коваленко может быть арендован клубом Серии А
Виктор Коваленко / Фото: Twitter

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может перейти в «Болонью», сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, «Аталанта» будет рассматривать варианты с продажей или арендой Коваленко, «Болонья» же думает об аренде игрока.

В прошлом сезоне Коваленко провел за «Аталанту» лишь 4 минуты.

Ранее сообщалось, что Коваленко не впечатлил наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Коваленко Аталанта

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