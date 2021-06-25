Коваленко разочаровал Гасперини и покинет «Аталанту»
Коваленко может быть арендован клубом Серии А
«Болонья» интересуется украинцем
11:51
Виктор Коваленко / Фото: Twitter
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может перейти в «Болонью», сообщает Tutto Atalanta.
По информации источника, «Аталанта» будет рассматривать варианты с продажей или арендой Коваленко, «Болонья» же думает об аренде игрока.
В прошлом сезоне Коваленко провел за «Аталанту» лишь 4 минуты.
Ранее сообщалось, что Коваленко не впечатлил наставника «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.