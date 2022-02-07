Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 2
Сегодня 2
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо 5:0 Окончен
16:00 Ницца - Клермон 0:1 Окончен
21:45 Лилль - ПСЖ 1:5 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер 2:5 Окончен
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри 1:2 Окончен
16:00 Сампдория - Сассуоло 4:0 Окончен
16:00 Венеция - Наполи 0:2 Окончен
21:45 Ювентус - Верона 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Окончен
17:15 Барселона - Атлетико 4:2 Окончен
22:00 Реал - Гранада 1:0 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя 2:2 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя 2:2 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол 2:1 Окончен 1-й тайм
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд -:- Запланирован
21:45 Ньюкасл - Эвертон -:- Запланирован
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
матч-центр

Коваленко: «Не чувствую себя лидером «Специи» только из-за достижений прошлого»

Украинский хавбек оценил свои выступления за итальянский клуб
Футбол Серия А (Италия)
18:52
Коваленко: «Не чувствую себя лидером «Специи» только из-за достижений прошлого»
Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко высказался относительно своих выступлений в аренде. Слова украинца передает Сalciospezia.

Чувствую себя хорошо в команде. Готов играть на любой позиции, на которой только скажет тренер. Я всегда стараюсь выполнить каждую задачу верно. В Украине я играл более высоко, но в Италии я адаптировался на более низкой позиции, и это не создает мне никаких проблем. Главное быть полезным команде и помочь ей побеждать.

Команда состоит из молодых игроков. Это хорошие, приятные ребята. У меня нет проблем в общении с ними, потому что я говорю и по-английски, и по-итальянски. Я не из тех, кто занимается только своими делами в раздевалке, я умею и пошутить.

Я вырос в Украине и начинал там карьеру. Достиг, по правде, достойных высот в команде, вошедшей в историю украинского футбола и заявившей о себе в Европе. Но я не чувствую себя лидером «Специи» из-за того, что я сделал в прошлом. Лидера видно по тому, что он делает каждый день. Я считаю, что вся наша команда состоит из лидеров своего дела, каждого со своими особенностями.

Ранее стало известно, что Коваленко не сыграет против «Салернитаны» в матче Серии А.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Коваленко Специя

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Коваленко не сыграет против «Салернитаны»
Коваленко не сыграет против «Салернитаны»
Футбол Украинские легионеры
09:08
Супряга – 10-й украинец в Серии А. Засветиться в Италии получилось далеко не у всех
Эксклюзив
Супряга – 10-й украинец в Серии А. Засветиться в Италии получилось далеко не у всех
Футбол Украинские легионеры
05 февраля 08:00
Наставник «Специи» Коваленко признан лучшим тренером месяца в Серии А
Наставник «Специи» Коваленко признан лучшим тренером месяца в Серии А
Футбол Серия А (Италия)
02 февраля 22:44
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Футбол Украинские легионеры
25 января 10:57
«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание
«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание
Футбол Серия А (Италия)
23 января 17:51
Коваленко: «Не скучаю по украинскому футболу»
Коваленко: «Не скучаю по украинскому футболу»
Футбол Серия А (Италия)
22 января 19:33

Новости: Футбол

«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
«Бенфика» без Яремчука разгромила «Тонделу», но ей еще далеко до конкурентов
Украинские легионеры
22:50
Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
Йовичевич считает, что защитник «Динамо» способен заменить Дубинчака в «Днепре-1»
Украинская Премьер-лига
22:29
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Суркис: «Ощущение, что большинство клубов УПЛ распустили бы женские команды ради U-21»
Украинская Премьер-лига
22:05
Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус
Бывший игрок «Шахтера» и еще один бразилец МЮ подхватили коронавирус
Премьер-Лига (Англия)
21:39
«Полесье» без Усика ушло от поражения «Черноморцу» после гола Цитаишвили и выиграло по пенальти
«Полесье» без Усика ушло от поражения «Черноморцу» после гола Цитаишвили и выиграло по пенальти
Украинская Премьер-лига
21:09
Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»
Гусев: «От Витиньо ждут такой игры, какую он сейчас показывает»
Украинская Премьер-лига
20:53
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Украинская Премьер-лига
20:33
Калитвинцев сообщил, что у него остались нерешенные финансовые вопросы с «Десной»
Калитвинцев сообщил, что у него остались нерешенные финансовые вопросы с «Десной»
Украинская Премьер-лига
20:11
Дмитрий Поворознюк: «Отыграть целый тайм в 34 – непросто»
Дмитрий Поворознюк: «Отыграть целый тайм в 34 – непросто»
Украинская Премьер-лига
19:50
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
19
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
6
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
11
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
9
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости