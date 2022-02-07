Коваленко: «Не чувствую себя лидером «Специи» только из-за достижений прошлого»
Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко высказался относительно своих выступлений в аренде. Слова украинца передает Сalciospezia.
Чувствую себя хорошо в команде. Готов играть на любой позиции, на которой только скажет тренер. Я всегда стараюсь выполнить каждую задачу верно. В Украине я играл более высоко, но в Италии я адаптировался на более низкой позиции, и это не создает мне никаких проблем. Главное быть полезным команде и помочь ей побеждать.
Команда состоит из молодых игроков. Это хорошие, приятные ребята. У меня нет проблем в общении с ними, потому что я говорю и по-английски, и по-итальянски. Я не из тех, кто занимается только своими делами в раздевалке, я умею и пошутить.
Я вырос в Украине и начинал там карьеру. Достиг, по правде, достойных высот в команде, вошедшей в историю украинского футбола и заявившей о себе в Европе. Но я не чувствую себя лидером «Специи» из-за того, что я сделал в прошлом. Лидера видно по тому, что он делает каждый день. Я считаю, что вся наша команда состоит из лидеров своего дела, каждого со своими особенностями.
Ранее стало известно, что Коваленко не сыграет против «Салернитаны» в матче Серии А.
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