Коваленко: «Не чувствую себя лидером «Специи» только из-за достижений прошлого»

Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко высказался относительно своих выступлений в аренде. Слова украинца передает Сalciospezia.

Команда состоит из молодых игроков. Это хорошие, приятные ребята. У меня нет проблем в общении с ними, потому что я говорю и по-английски, и по-итальянски. Я не из тех, кто занимается только своими делами в раздевалке, я умею и пошутить.

Я вырос в Украине и начинал там карьеру. Достиг, по правде, достойных высот в команде, вошедшей в историю украинского футбола и заявившей о себе в Европе. Но я не чувствую себя лидером «Специи» из-за того, что я сделал в прошлом. Лидера видно по тому, что он делает каждый день. Я считаю, что вся наша команда состоит из лидеров своего дела, каждого со своими особенностями.