Коваленко не помог победить «Специи» в матче автоголов

Команда украинца поделила очки с «Эмполи»

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

В 18-м туре чемпионата Италии «Специя» принимала «Эмполи», украинец Виктор Коваленко остался в запасе.

Первый тайм завершился без забитых мячей, а вот во второй половине встречи команды обменялись автоголами.

После этого на поле вышел Коваленко (на 73-й минуте), но добыть победу своей команде он не помог.

Матч так и завершился со счетом 1:1, команда Коваленко осталась на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, на 3 очка опережая «Дженоа» Андрея Шевченко.

Серия А, 18-й тур

«Специя – «Эмполи» 1:1

Голы: Маркицца, 50, автогол – Николау, 71, автогол

«Специя»: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони (Коваленко, 73), Кивер, Реца, Маджоре, Джаси, Манай (Агудело, 73), Нзола (Колли, 82).

«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Тонелли, Луперто, Маркицца (Паризи, 63), Хендерсон, Бандинелли (Байрами, 63), Журковски, Риччи, Ди Франческо (Кутроне, 63), Пинамонти.

Предупреждения: Маджоре (21), Тонелли (38), Бандинелли (59), Амьян (88), Коваленко (90).