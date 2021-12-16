Известный агент считает, что Коваленко летом уйдет на повышение
Коваленко не попал в стартовый состав «Специи» на матч Кубка Италии
Украинский хавбек остался в запасе
19:10
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images
Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко не попал в стартовый состав своей команды на матч с «Лечче» в 1/16 финала Кубка Италии
«Специя»: Зут, Феррер, Эрлич, Христов, Бертола, Бастони, Кивер, Агудело, Шер, Нзола, Стрелец.
«Лечче»: Блеве, Калабрези, Дермаку, Меккарьелло, Баррека, Блен, Бьеркенгрен, Хельгасон, Листковски, Оливьери, Дельгадо.
Матч начался в 19:00, Коваленко – в запасе.
Ранее известный агент заявил, что Коваленко пойдет на повышение летом.
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