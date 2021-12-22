«Наполи» определился с главной трансферной целью. Это конкурент Миколенко в «Эвертоне»
Коваленко не попал в стартовый состав «Специи» на матч с «Наполи»
Украинец остался в запасе
22 декабря 21:37
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images
Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Серии А между «Наполи» и «Специей».
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Мертенс, Политано, Лосано.
«Специя»: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре, Агудело, Джаси, Манай.
Матч начнется в 21:45.
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