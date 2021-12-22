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Коваленко не попал в стартовый состав «Специи» на матч с «Наполи»

Украинец остался в запасе
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 21:37
Коваленко не попал в стартовый состав «Специи» на матч с «Наполи»
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Серии А между «Наполи» и «Специей».

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски, Замбо-Ангисса, Мертенс, Политано, Лосано.

«Специя»: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре, Агудело, Джаси, Манай.

Матч начнется в 21:45.

Турнирная таблица Серии А.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Коваленко Специя Наполи

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