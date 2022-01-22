Коваленко: «С «Миланом» где-то и судейка помог нам»
Коваленко: «Не скучаю по украинскому футболу»
Хавбек выступает за «Специю»
19:33
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images
Хавбек «Специи» Виктор Коваленко заявил, что не скучает по Украине.
- По Украине скучаешь?
– На самом деле нет. По родным – да, потому что границы закрыли, они не могут сюда прилететь, хотелось бы их навестить.
По Украине... В плане жизни, может, чуть-чуть, немного. А в плане футбола – нет.
Ранее Коваленко высказался об уходе из «Шахтера».
Комментарии 0