Коваленко не попал в стартовый состав «Специи» на матч Кубка Италии
Коваленко остался в запасе на матч с «Эмполи»
Игра начнется в 16:00
15:55
Виктор Коваленко / Фото: Football.ua
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко не попал в стартовый состав своей команды на матч с «Эмполи» в 18-м туре Серии А.
«Специя»: Проведель, Николау, Амьян, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца, Маджоре, Джаси, Манай, Нзола.
«Эмполи»: Викарио, Стоянович, Луперто, Маркицца, Тонелли, Хендерсон, Бандинелли, Журковски, Риччи, Ди Франческо, Пинамонти.
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