Коваленко остался в запасе на второй матч «Специи» подряд

Ранее украинец пропустил встречу с «Фиорентиной»

Виктор Коваленко / Фото - Специя

В 26-м туре итальянской Серии А «Специя» на выезде сыграет с «Болоньей». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главный тренер гостей Тьяго Мотта определился с составом на игру. Полузащитник Виктор Коваленко остался в запасе.

STARTING XI



Le undici Aquile pronte per #BolognaSpezia



POWERED BY @eToro pic.twitter.com/Mv1NdQCmhv — Spezia Calcio (@acspezia) February 21, 2022

Напомним, матч прошлого тура против «Фиорнентины» Коваленко провел на скамейке запасных.