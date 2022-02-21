«Специя» Коваленко упустила ничью в домашнем матче против «Фиорентины»
Коваленко остался в запасе на второй матч «Специи» подряд
Ранее украинец пропустил встречу с «Фиорентиной»
21:01
Виктор Коваленко / Фото - Специя
В 26-м туре итальянской Серии А «Специя» на выезде сыграет с «Болоньей». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главный тренер гостей Тьяго Мотта определился с составом на игру. Полузащитник Виктор Коваленко остался в запасе.
STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) February 21, 2022
Le undici Aquile pronte per #BolognaSpezia
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Напомним, матч прошлого тура против «Фиорнентины» Коваленко провел на скамейке запасных.
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