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Коваленко подхватил коронавирус

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Коваленко подхватил коронавирус
Виктор Коваленко / Фото - Специя

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Тест футболиста дал положительный результат в результате проверки, проведенной после рождественского перерыва. Также заболел и член технического персонала.

В связи с этим запланированные на 29 декабря клубные мероприятия не состоятся. Они перенесены на следующий день. Коммуникация между игроками ограничена.

Ранее сообщалось, что «Специю» возглавит экс-наставник «Милана».

Сергей Стаднюк
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Виктор Коваленко Специя коронавирус

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