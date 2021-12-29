Экс-наставник «Милана» станет новым тренером Коваленко
Коваленко подхватил коронавирус
Кроме арендованного у «Аталанты» хавбека, положительный тест сдал сотрудник клуба
17:25
Виктор Коваленко / Фото - Специя
Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Тест футболиста дал положительный результат в результате проверки, проведенной после рождественского перерыва. Также заболел и член технического персонала.
В связи с этим запланированные на 29 декабря клубные мероприятия не состоятся. Они перенесены на следующий день. Коммуникация между игроками ограничена.
Ранее сообщалось, что «Специю» возглавит экс-наставник «Милана».
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