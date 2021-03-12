Коваленко: «Пока мешает языковой барьер. Благо, Руслан Малиновский сильно помогает»

Виктор Коваленко и Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Хавбек «Аталанты» Виктор Коваленко рассказал об адаптации в итальянском клубе.

Виктор, ты уже больше месяца в «Аталанте». Сколько сам отводил себе времени, чтобы полностью освоиться в новой команде?

Я прямо так не загадывал – конкретные сроки не ставил. Но понимал, что к новой жизни и к новым требованиям привыкну не сразу. Признаюсь, сейчас мне намного легче, потому что я попал в команду, где все – тренеры и игроки – настроены друг к другу очень доброжелательно. Конечно, мешает языковой барьер, в настоящий момент усиленно учу итальянский. Тяжело общаться, хоть по футбольному я все понимаю. Знание языка очень важно в Италии. Начал его изучение, как только узнал, что перехожу в Бергамо, сейчас занимаюсь с преподавателем. Ну и, конечно Руслан Малиновский, очень сильно помогает, если я что-то недопонимаю. Он и его супруга подсказывают нам, мне и моей девушке, и в быту. В общем, условия для того, чтобы играть, созданы идеальные. Все зависит только от меня, от моей работы.

Про тренировки Джан-Пьеро Гасперини в Украине слагают настоящие легенды, вашего тренера сравнивают с Валерием Лобановским. Ты выдерживаешь предложенные им нагрузки?

Первое время было тяжело, но сейчас уже привык. Дело в том, что в Бергамо я приехал прямо со сборов, в «Шахтере» мы только приступили к работе после отпуска. Но когда чуть набрал форму, втянулся. С этим нет никаких проблем.

Правда, что за одну тренировку, если это не перед игрой, футболист «Аталанты» должен пробежать не меньше 10-ти километров?

Такого нет. Конечно, мы часто дорабатываем после занятия с тренером по физической подготовке, но тут все очень продуманно. Кто не играет, у тех бывают очень тяжелые тренировки. Но при этом никто никого не загоняет. Футболисты и сами понимают, что бегать нужно.

В последнем матче Серии А «Аталанта» уступила «Интеру».