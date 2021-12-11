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Коваленко: «Президент «Аталанты» убедил меня уйти в аренду»
Полузащитник доволен своим выбором
18:10
Фото: Spezia
Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко признался tuttomercatoweb, что доволен тем, что ушел из «Аталанты» в аренду.
«Президент «Аталанты» Антонио Перкасси убедил меня уйти в аренду, чтобы набраться опыта. Вначале было сложно, как и в «Аталанте». Но теперь все идет наилучшим образом. У главного тренера «Специи» Тиаго Мотты разные важные идеи, это мотивирует вас. Не думаю, что я сделал неправильный выбор.
Лига чемпионов уникальна, я бы хотел снова сыграть в этом турнире. Возвращение в сборную Украины было важным шагом, это была моя цель. Аренда в «Специю» может только помочь мне, я должен преуспеть.
В предстоящем матче с «Ромой» мы должны добиться результата, это единственное, что имеет значение».
Коваленко отыграл в нынешнем сезоне уже 10 матчей, забив один мяч и сделав два ассиста.
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