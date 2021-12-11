Коваленко: «Президент «Аталанты» убедил меня уйти в аренду»

Фото: Spezia

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко признался tuttomercatoweb, что доволен тем, что ушел из «Аталанты» в аренду.

Лига чемпионов уникальна, я бы хотел снова сыграть в этом турнире. Возвращение в сборную Украины было важным шагом, это была моя цель. Аренда в «Специю» может только помочь мне, я должен преуспеть.

В предстоящем матче с «Ромой» мы должны добиться результата, это единственное, что имеет значение».