«Специя» Коваленко может назначить нового главного тренера
Коваленко признан лучшим игроком матча «Специя» – «Салернитана»
Хавбек отметился одним голом и результативной передачей
17 октября 10:40
Виктор Коваленко / фото - Getty Images
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко признал лучшим игроком матча против «Салернитаны» по версии SofaScore. Украинец оформил результативный дубль, записав в свой актив гол плюс пас.
Портал оценил действия украинского легионера в 7,7 балла. Лучшим игроком противоположной команды стал форвард Сими, отметившийся единственным забитым мячом команды.
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