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Коваленко пропустит очередной матч
Полузащитник не попал в заявку «Специи»
10:30
Фото: Spezia
Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко пропустит матч с «Миланом».
Украинский хавбек не попал в заявку на игру 6 тура Серии А. Сыграть он не сможет, сообщает пресс-служба клуба.
25-летний Коваленко продолжит восстановление после мышечной травмы. Ранее он не сыграл с «Ювентусом» по той же причине.
На счету украинца лишь два матча в нынешнем сезоне.
Игра «Специя» – «Милан» состоится 25 сентября.
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