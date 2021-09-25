Коваленко пропустит очередной матч

Полузащитник не попал в заявку «Специи»

Фото: Spezia

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко пропустит матч с «Миланом».

Украинский хавбек не попал в заявку на игру 6 тура Серии А. Сыграть он не сможет, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Коваленко продолжит восстановление после мышечной травмы. Ранее он не сыграл с «Ювентусом» по той же причине.

На счету украинца лишь два матча в нынешнем сезоне.

Игра «Специя» – «Милан» состоится 25 сентября.