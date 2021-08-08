Коваленко провел первую тренировку со «Специей»

Украинец ушел из «Аталанты» в аренду

Виктор Коваленко / фото - Spezia Calcio

Новоиспеченный полузащитник «Специи» Виктор Коваленко уже провел первую тренировку с клубом, сообщает официальная страница команды в Instagram.

Игрок ушел в годичную аренду из «Аталанты», где за прошедшие полсезона сыграл лишь три минуты.

Украинец поучаствовал в двусторонке, где его команда даже одержала победу.

Напомним, Руслан Малиновский пока не вернулся в общую группу «Аталанты».