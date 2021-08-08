Шаблий: «Ждём Коваленко на поле и верим, что покажет свои лучшие качества»
Коваленко провел первую тренировку со «Специей»
Украинец ушел из «Аталанты» в аренду
8 августа 22:15
Виктор Коваленко / фото - Spezia Calcio
Новоиспеченный полузащитник «Специи» Виктор Коваленко уже провел первую тренировку с клубом, сообщает официальная страница команды в Instagram.
Игрок ушел в годичную аренду из «Аталанты», где за прошедшие полсезона сыграл лишь три минуты.
Украинец поучаствовал в двусторонке, где его команда даже одержала победу.
Напомним, Руслан Малиновский пока не вернулся в общую группу «Аталанты».
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