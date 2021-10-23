Коваленко провел полный матч с «Сампдорией», но его команда проиграла
Хавбек «Специи» Виктор Коваленко провел полный матч против «Сампдории» в 9-м туре в чемпионате Италии.
Результативными действиями Коваленко не отметился. Коваленко отдал 71 передачу за матч, его точность – 89%. Также игрок сделал 1 ключевую передачу, совершил 1 обводку, выиграл 4 из 5 единоборств и сделал 2 перехвата.
Серия А, 9-й тур
«Сампдория» – «Специя» 2:1
Голы: Джаси, 15, автогол, Кандрева, 36 – Верде, 90
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Кандрева (Феррари, 87), Аскильдсен, Адриен Силва, Верре (Дрэгушин, 19), Габбьядини (Шабо, 70), Капуто (Куальярелла, 86).
«Специя»: Проведель, Феррер, Христов, Николау, Бастони, Стрелец, Сальседо (Подгоряну, 78), Джаси (Нзола, 59), Маджоре, Коваленко, Антист (Верде, 59).
Предупреждения: Христов (14), Берешиньски (44), Колли (45), Кандрева (57).
Напомним, в прошлом туре Серии А Коваленко стал героем «Специи».
Комментарии 0