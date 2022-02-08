Коваленко рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться в Италии

Текущий сезон хавбек «Аталанты» проводит в аренде «Специи»

Виктор Коваленко / Фото - ФК Специя

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко рассказал о трудностях, с которыми столкнулся по приезду в Италию. Слова украинца передает Сalciospezia.

Я счастлив, что могу выступать в столь сильной лиге, как Серия А. Для меня это первый настоящий сезон в Италии, учитывая сложности, с которыми столкнулся после перехода в «Аталанту». Другой язык, менталитет, непривычный для меня режим тренировок… Но сейчас я чувствую себя замечательно и доволен своим выбором. В Серии А очень мало времени для принятия решений. Тут очень агрессивные соперники, которые отлично подготовлены тактически. Очень нравится город, его жители и болельщики «Специи». Приятно играть на заполненном стадионе, ведь поддержка является решающим фактором.

Ранее «Специя» без Коваленко благодаря двум пенальти ушла от поражения аутсайдеру Серии А (2:2).