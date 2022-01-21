Коваленко: «С «Миланом» где-то и судейка помог нам»

Рефери допустил роковую ошибку

Виктор Коваленко / фото - УАФ

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко прокомментировал победу над «Миланом» (2:1), где он отдал ассист на победный гол:

«В первую очередь, победа – это заслуга всей команды, что до конца играли и боролись. Где-то и судейка помог нам – гол не засчитал. А так, в конце повезло, что забили второй».

Что говорил ваш тренер Тиаго Мотта?

«Ничего. После игры эмоций не было. Да, все довольные были. На тренировке он сказал, что надо забывать этот матч, есть следующий».

Ты вышел на замену, забил победный ассист – когда все побежали праздновать, ты сдержанно отреагировал.

«Такие эмоции – они вроде как хотят вырваться наружу, но и могут остаться внутри. Было так, что они остались во мне. Конечно, был счастлив, что забили 2-й гол и удержали этот счет».

Ассист крутой получился – ты поднял голову, посмотрел, знал, что отдашь в ту зону?

«Нет, не глядя дал. Шучу-шучу. Конечно, посмотрел, что наш нападающий набегает, подумал, что буду стрелять в одно касание – хорошо, что получилось».

Рефери встречи помог «Специи» одержать победу. Арбитр допустил беспрецедентную ошибку, свистнув нарушение на игроке «россонери» за секунду до того, как другой игрок «Милана» отправил мяч в сетку.

Судья после этого расплакался в подтрибунном помещении, а игроки пострадавшей команды утешали его.