Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМонстр, которого зря прячут в тени. Кто такой Наоя Иноуэ и почему его ставят в один ряд с Ломаченко, Кроуфордом и Канело

Коваленко: «С «Миланом» где-то и судейка помог нам»

Рефери допустил роковую ошибку
Футбол Украинские легионеры
10:21
Коваленко: «С «Миланом» где-то и судейка помог нам»
Виктор Коваленко / фото - УАФ

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко прокомментировал победу над «Миланом» (2:1), где он отдал ассист на победный гол:

«В первую очередь, победа – это заслуга всей команды, что до конца играли и боролись. Где-то и судейка помог нам – гол не засчитал. А так, в конце повезло, что забили второй».

Что говорил ваш тренер Тиаго Мотта?

«Ничего. После игры эмоций не было. Да, все довольные были. На тренировке он сказал, что надо забывать этот матч, есть следующий».

Ты вышел на замену, забил победный ассист – когда все побежали праздновать, ты сдержанно отреагировал.

«Такие эмоции – они вроде как хотят вырваться наружу, но и могут остаться внутри. Было так, что они остались во мне. Конечно, был счастлив, что забили 2-й гол и удержали этот счет».

Ассист крутой получился – ты поднял голову, посмотрел, знал, что отдашь в ту зону?

«Нет, не глядя дал. Шучу-шучу. Конечно, посмотрел, что наш нападающий набегает, подумал, что буду стрелять в одно касание – хорошо, что получилось».

Рефери встречи помог «Специи» одержать победу. Арбитр допустил беспрецедентную ошибку, свистнув нарушение на игроке «россонери» за секунду до того, как другой игрок «Милана» отправил мяч в сетку.

Судья после этого расплакался в подтрибунном помещении, а игроки пострадавшей команды утешали его.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Коваленко Специя Милан

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
Футбол Серия А (Италия)
00:52
Коваленко: «В Италии футбол – религия»
Коваленко: «В Италии футбол – религия»
Футбол Украинские легионеры
20 января 19:17
Коваленко: «Видел первые 2 игры Миколенко в «Эвертоне», он – молодец»
Коваленко: «Видел первые 2 игры Миколенко в «Эвертоне», он – молодец»
Футбол Украинские легионеры
20 января 17:37
Коваленко: «Я уехал из «Шахтера» в наилучшее время»
Коваленко: «Я уехал из «Шахтера» в наилучшее время»
Футбол Серия А (Италия)
20 января 16:13
Коваленко: «Я рад, что перебрался в чемпионат Италии. Я расту здесь»
Коваленко: «Я рад, что перебрался в чемпионат Италии. Я расту здесь»
Футбол Серия А (Италия)
20 января 15:50
Судья отобрал у «Милана» победу над «Специей» Коваленко. Он расплакался после матча из-за этой ошибки
Судья отобрал у «Милана» победу над «Специей» Коваленко. Он расплакался после матча из-за этой ошибки
Футбол Серия А (Италия)
18 января 13:36

Новости: Футбол

Кулач рассказал о тренировочных сборах «Динамо» в Испании
Кулач рассказал о тренировочных сборах «Динамо» в Испании
Украинская Премьер-лига
13:52
Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ
Мбаппе травмировался за три недели до игры с «Реалом» в ЛЧ
Лига 1 (Франция)
13:39
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
«Днепр-1» расстался с лучшим бомбардиром команды в сезоне-2020/21 УПЛ
Украинская Премьер-лига
13:33
«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
«Челси» подпишет игрока, от которого хочет избавиться «Барселона»
Премьер-Лига (Англия)
13:22
Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»
Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»
Премьер-Лига (Англия)
13:08
Новичок «Колоса» во второй раз за четыре месяца подхватил коронавирус
Новичок «Колоса» во второй раз за четыре месяца подхватил коронавирус
Украинская Премьер-лига
12:45
Невакцинированные игроки «Реала» и «Челси» рискуют пропустить матчи 1/8 ЛЧ во Франции
Невакцинированные игроки «Реала» и «Челси» рискуют пропустить матчи 1/8 ЛЧ во Франции
Лига чемпионов UEFA
12:44
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Маркевич рассказал об изменениях, которые произойдут в «Мариуполе»
Украинская Премьер-лига
12:24
Калиниченко: «Несмотря на проживание в Москве, я – украинец и всегда им останусь»
Калиниченко: «Несмотря на проживание в Москве, я – украинец и всегда им останусь»
В Европе
12:22
Все новости

Популярные новости

Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Экс-спаррингер Усика и Фьюри сравнил чемпионов «королевского» дивизиона
Бокс Профессиональный бокс
19 января 14:01
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Хэйни лаконично ответил Камбососу, задев Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
17 января 21:14
Все новости

Анонсы

Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Краматорск». Видео трансляция
18:40
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. СК «Сокол» – «Мариуполь». Видео трансляция
19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
WEB
Александр Захожий – Павел Соур. Онлайн трансляция
22 января 21:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
WEB
Андрей Великовский – Рафаэль Бехеран. Онлайн трансляция
22 января 22:00
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Карен Чухаджян – Райан Мартин. Онлайн трансляция
22 января 22:30
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Челси» – «Тоттенхэм». Онлайн трансляция
23 января 18:30
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Милан» – «Ювентус». Онлайн трансляция
23 января 21:45