«Специя» Коваленко одолела «Сампдорию» и сильно облегчила себе борьбу за выживание
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Хавбек выступает в аренде
10:57
Виктор Коваленко / Фото: Twitter
Хавбек «Специи» Виктор Коваленко сравнил свой нынешний клуб с «Аталантой», которой украинец принадлежит.
«Аталанта» вкладывает хорошие деньги, борется за Лигу чемпионов и первые места в Серии А. «Специя» – маленький клуб, а не такой грандиозный. Здесь нет таких звезд, и коллектив более сплоченный.
В «Аталанте» есть личности, а здесь все, как один кулак, работают, один за друга».
Коваленко перешел в «Специю» на правах аренды летом 2021-го года.
Ранее Коваленко высказал свое мнение о стиле футбола в Серии А.
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