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Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»

Хавбек выступает в аренде
Футбол Украинские легионеры
10:57
Коваленко: «Специя» – маленький клуб, все работают друг за друга, а в «Аталанте» есть личности»
Виктор Коваленко / Фото: Twitter

Хавбек «Специи» Виктор Коваленко сравнил свой нынешний клуб с «Аталантой», которой украинец принадлежит.

«Аталанта» вкладывает хорошие деньги, борется за Лигу чемпионов и первые места в Серии А. «Специя» – маленький клуб, а не такой грандиозный. Здесь нет таких звезд, и коллектив более сплоченный.

В «Аталанте» есть личности, а здесь все, как один кулак, работают, один за друга».


Коваленко перешел в «Специю» на правах аренды летом 2021-го года.

Ранее Коваленко высказал свое мнение о стиле футбола в Серии А.

Источник: FootballHub Петр Приходько
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