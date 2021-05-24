Сборная Украины появится в FIFA 22
Коваленко успеет восстановиться к Евро-2020
Травма хавбека не помешает ему выступить на чемпионате Европы
20:20
Виктор Коваленко / Фото - Shakhtar.com
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко успеет восстановиться к Евро-2020. Об этом сообщает TuttoAtalanta.
По информации источника, у футболиста повреждение левого подколенного сухожилия. Но травма не должна помешать ему выступить на международном форуме.
Окончательное решение по поводу возможного включения хавбека в финальную заявку будет принимать тренерский штаб. По прибытию в расположение национальной команды игрок пройдет отдельное обследование.
Напомним, из-за травмы Коваленко пропустил конец клубного сезона.
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