Коваленко успеет восстановиться к Евро-2020

Травма хавбека не помешает ему выступить на чемпионате Европы

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Виктор Коваленко / Фото - Shakhtar.com

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко успеет восстановиться к Евро-2020. Об этом сообщает TuttoAtalanta.

По информации источника, у футболиста повреждение левого подколенного сухожилия. Но травма не должна помешать ему выступить на международном форуме.

Окончательное решение по поводу возможного включения хавбека в финальную заявку будет принимать тренерский штаб. По прибытию в расположение национальной команды игрок пройдет отдельное обследование.

Напомним, из-за травмы Коваленко пропустил конец клубного сезона.