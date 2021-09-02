«Специя» без Коваленко пропустила дважды за 4 минуты и осталась без победы
Коваленко: «В Италии, по сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра – битва»
Полузащитник «Специи» ответил на вопросы журналистов во время своей презентации в команде
2 сентября 19:51
Виктор Коваленко / Фото - dynamo.kiev.uaХавбек Виктор Коваленко ответил на вопросы СМИ во время презентации, посвященной его переходу в «Специю».
В чем разница между Украиной и Италией?
«В Италии, по сравнению с чемпионатом Украины, каждая игра – битва. Здешний опыт многое мне даст».
Какая роль на футбольном поле тебе ближе?
«Я всегда играл восьмерку или десятку в полузащите. Если тренер увидит меня в другой роли – я готов».
У тебя были физические проблемы. Как самочувствие сейчас?
«У меня возникли проблемы с акклиматизацией из-за разницы в подготовке в Украине и Италии. Беспокоила нога, но сейчас я в полном порядке».
Что думаешь о Тиаго Мотте?
«Очень уважаю его, как игрока. Мы играли друг против друга в Лиге чемпионов. А теперь, когда он стал моим тренером – еще больше. Я уверен, что команда добьется успеха под его руководством».
Партнер по команде, который успел тебя поразить?
«Этот вопрос нужно задать тренеру (улыбается – прим.). Имена называть пока не хочу, рано. Со временем кто-то будет выделяться».
У вас молодая команда, в которой нет такого лидера, как Ибрагимович. В чем сила вашего коллектива?
«На поле выходить одиннадцать футболистов, если они играют слаженно – команда побеждает. Сначала нам будет тяжело, но со временем мы сможем добиться очень хороших результатов. Каждый из футболистов хочет выложиться по максимуму».
Напомним, в минувшем туре Серии А Коваленко не появился в составе «Специи» на поле, не попав в заявку на этот матч.
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