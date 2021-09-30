Коваленко: «Де Дзерби знает, какую тактику применить против «Интера»
Коваленко вернулся в общую группу «Специи»
У украинца были проблемы со здоровьем
30 сентября 21:58
Виктор Коваленко / Фото: Специя
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко вернулся в общую группу. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Коваленко перестал попадать в заявку с 19 сентября из-за мышечных повреждений.
Последний матч Коваленко провел за «Специю» 12 сентября, проведя 62 минуты в игре против «Удинезе» (0:1).
В нынешнем сезоне Коваленко сыграл 2 матча, не отличившись результативными действиями.
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