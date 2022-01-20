Стерлинг: «Петр Ян выбросил это колено специально»
Коваленко: «Видел первые 2 игры Миколенко в «Эвертоне», он – молодец»
Хавбек «Специи» похвалил своего партнера по сборной
17:37
Виктор Коваленко / Фото: Getty Images
Хавбек «Специи» Виктор Коваленко высказался о переходе Виталия Миколенко в «Эвертон».
«Я желаю ему удачи. Я видел его первые две игры и скажу, что он – молодец.
Пас назад неудачный был? Ну, бывает, ничего такого. Это футбол».
Ранее Коваленко высказался о своем уходе из «Шахтера».
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