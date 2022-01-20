Коваленко: «Я рад, что перебрался в чемпионат Италии. Я расту здесь»
Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко поделился впечатлениями от игры в чемпионате Италии.
– Каждый матч здесь, как последний. В Украине, играя за «Шахтер» или «Динамо» ты знаешь, что сейчас выйдем, обыграем и поедем домой. Здесь каждая игра – своя история, можно как выиграть, так и проиграть. Фанаты уже 2 раза закрывали нас на стадионе, так что тяжело.
Но я рад, что я сюда перешел. Мне кажется, что я расту здесь. В Украине я, можно сказать, останавливался, не было сильного прогресса.
В первые 2 месяца был вообще не рад, что переехал в Италию – тяжело перебираться из одной страны в другую. А сейчас я максимально счастлив, что я здесь, максимально кайфую от футбола.
Сейчас только 5 тысяч ходят, но фанаты живут здесь футболом, что нравится мне больше всего.
– Ты говорил, что закрывали на стадионе.
– Да, проиграли в Кубке, и нас не выпускали, пока не пришла вся команда поговорить с ними. Не думаю, что такое есть в Украине, а здесь такого много, в том же «Дженоа».
Напомним, в последнем матче в Серии А «Специя» с помощью Коваленко на выезде сенсационно победила «Милан» (2:1).
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