Коваленко: «Я рад, что перебрался в чемпионат Италии. Я расту здесь»

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Украинский хавбек «Специи» Виктор Коваленко поделился впечатлениями от игры в чемпионате Италии.

Но я рад, что я сюда перешел. Мне кажется, что я расту здесь. В Украине я, можно сказать, останавливался, не было сильного прогресса.

В первые 2 месяца был вообще не рад, что переехал в Италию – тяжело перебираться из одной страны в другую. А сейчас я максимально счастлив, что я здесь, максимально кайфую от футбола.

Сейчас только 5 тысяч ходят, но фанаты живут здесь футболом, что нравится мне больше всего.

– Ты говорил, что закрывали на стадионе.

– Да, проиграли в Кубке, и нас не выпускали, пока не пришла вся команда поговорить с ними. Не думаю, что такое есть в Украине, а здесь такого много, в том же «Дженоа».