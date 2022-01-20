Коваленко: «Я уехал из «Шахтера» в наилучшее время»

Хавбек сейчас выступает за «Специю»

Виктор Коваленко / Фото: Getty Images

Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко высказался о своем уходе из «Шахтера».

«Было ли это оптимальное время, чтобы уйти из «Шахтера»? Я думаю, что да. Я и не пересидел, и не уехал слишком рано. Можно, конечно, уезжать и раньше. Но, если учесть все факторы, я уехал в наилучшее время».

Коваленко покинул «Шахтер» в феврале 2021 года, перейдя в «Аталанту». За «Специю» игрок выступает на правах аренды с лета 2021 года.

Ранее Коваленко высказал свое мнение об уровне Серии А.