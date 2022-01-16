Ковалец: «Была надежда, что Шевченко справится в «Дженоа»
Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился своим впечатлением об отставке Андрея Шевченко из «Дженоа»:
Наверняка большинство футбольных людей начало следить за выступлением Дженоа после того, как эту команду возглавил Андрей Шевченко, украинский тренер в топ-чемпионате. Да, очень хотелось, чтобы наш специалист себя проявил на таком уровне. Но нужно было понимать, что, принимая команду по ходу сезона, тем более, с огромными проблемами, выдать максимум очень сложно.
Не стоит забывать, что в Дженоа сменилось руководство, пришел новый спонсор. Шевченко стал заложником ситуации в клубе. К тому же ему элементарно не хватило опыта работы на клубном уровне в такой сложной ситуации.
Не имея опыта такой работы, получается, что Шевченко рисковал, принимая аутсайдера Серии А?
Действительно. Однако для меня наиболее неприятным сюрпризом стал уровень футболистов Дженоа. Я не думал, что в команде элитного дивизиона Италии могут быть такие слабые исполнители. Это отчетливо было видно по технической оснащенности игроков, скорости принятия решений на футбольном поле.
После одного из матчей, находясь в студии, я сказал, что эта забава не имеет не единой перспективы. Была надежда на то, что Шевченко и его помощник Мауро Тассотти выгребут за счет того, что знают итальянский футбол изнутри, но не получилось сыграть чисто на результат, не вышло снять напряжение с подопечных.
Напомним, что Шевченко может возглавить европейскую сборную.