Ковалец: «Была надежда, что Шевченко справится в «Дженоа»

Фото: Twitter Дженоа

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился своим впечатлением об отставке Андрея Шевченко из «Дженоа»:



Не стоит забывать, что в Дженоа сменилось руководство, пришел новый спонсор. Шевченко стал заложником ситуации в клубе. К тому же ему элементарно не хватило опыта работы на клубном уровне в такой сложной ситуации.

Не имея опыта такой работы, получается, что Шевченко рисковал, принимая аутсайдера Серии А?

После одного из матчей, находясь в студии, я сказал, что эта забава не имеет не единой перспективы. Была надежда на то, что Шевченко и его помощник Мауро Тассотти выгребут за счет того, что знают итальянский футбол изнутри, но не получилось сыграть чисто на результат, не вышло снять напряжение с подопечных.