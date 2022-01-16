Агент: «Шевченко нужно взять паузу»
Ковалец: «Надеюсь, что пребывание у руля «Дженоа» закалит Шевченко»
Украинский тренер уверен, что результаты генуэзцев – не вина украинца
11:03
Фото: Twitter Дженоа
Известный тренер Сергей Ковалец надеется, что Андрею Шевченко удастся получить пользу от опыта работы с «Дженоа»:
Здесь важно правильно проанализировать, проведенную работу. Не Шевченко довел команду до таких результатов. Опять же, тренеру не хватило опыта, он был зажат в психологических тисках.
Очень надеюсь, что даже после столь непродолжительное пребывание у руля команды закалит Шевченко. Опыт руководства сборной показал, что тренерская работа на высоком уровне никуда от Шевченко не денется.
Напомним, что Шевченко может возглавить европейскую сборную.