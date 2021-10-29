Ковалец: «Пора закрыть тему Малиновского. Он снова в сборной»

Сергей Ковалец / Фото - ФК Черноморец

Известный отечественный специалист Сергей Ковалец оценил комплектацию состава сборной Украины перед решающим матчем отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

На поле Зинченко и Ярмоленко пересекались не раз. Было интересно видеть их борьбу. Помнится только благодаря самоотверженности Зинченко Ярмоленко не смог поразить ворота «Ман Сити». А с заменой Андрея Александру стало легче, он начал чаще подключаться к атакам своей команды, тоже мог забить после дальнего удара, но «Вест Хэм» спас вратарь.

Малиновский? Я уже говорил, что невызов Руслана на октябрьский сбор был обусловлен решением наставника. Критиковать всегда легче, но пора закрыть эту тему. Малиновский в сборной, нас ждет финал, поэтому с надеждой ждем 16 ноября.

«Динамо» и «Шахтер» в кубке? Киевляне полностью доминировали в первом тайме матча с Мариуполем. После перерыва подопечные Мирчи Луческу расслабились, за что получать от наставника по полной. Но снова-таки, закономерность победы «бело-синих» не обсуждается.

«Шахтер» наоборот в поединке с «Черноморцем» добавил лишь во втором тайме после замен. Додо, а особенно Исмаили хорошо начали вскрывать фланги и одесситы попросту перестали успевать за оппонентом.

Думаю, в сборную вызваны все лучшие. Впереди еще два тура, матчи наших команд в еврокубках. Так что у тренерского штаба сборной есть возможность для корректировки состава, если таковая вообще понадобится. Да, можно много говорить об организации, схеме игры национальной команды, но опять же, за все отвечает главный тренер.

Мы не должны смотреть на финнов, у сборной Украины есть своя игра против Боснии и Герцеговины, в которой необходимо победить. Перед этой встречей будет еще товарищеский матч с болгарами, где можно смоделировать какие-то игровые варианты.

Наша команда в нынешнем году прошла неплохой путь в финальной части чемпионата Европы, заработав колоссальный опыт. Большинство футболистов национальной команды выступают в групповом раунде Лиги чемпионов.

Верю, у тренерского штаба сине-желтых будет план действий, который поможет удачно сыграть в решающем поединке отбора. Сборная Украины будет готова к противостоянию с Боснией и Герцеговиной.