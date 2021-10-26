Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены
Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец рассказал, что побудило его принять решение о переходе в клуб.
Ты тяжело принимал решение – с Одессы переехать в Александрию? Насколько влияет то, что у тебя семья, дети?
«Да, все было. Было много вариантов – и «Карпаты», и «Десна». Я хотел в «Десну», честно – была жена беременна вторым ребенком в Киеве, хотел быть поближе.
Выслушал все предложения, пришел домой, поговорили, сказал, что, наверно, в «Десну» пойду. Она сказала: «Нет, идем в «Александрию». Я ей говорю, чтобы быть рядом, что там с Чернигова приехать, если что случится.
Она мне: «Нет. Едем в «Александрию». «Ты знаешь, что там в городе меньше возможностей?» – «Да. У меня душа лежит к «Александрии». Я пришел, и мы в первом сезоне заняли третье место. Видишь, как?»
Слушайте своих жен.
«Да».
Каблучок ты нормальный, да?
«Неплохой каблук получился – в еврокубки сразу».
Хавбек перешел в «Александрию» в 2018-м году из «Черноморца», а в 2019-м году был признан фанатами лучшим игроком команды.
Ранее Ковалец перенес операцию и пропустит почти внушительную часть сезона из-за травмы.
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