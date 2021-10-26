Ковалец признался, что оказался в «Александрии» из-за жены

Кирилл Ковалец / фото - ФК Александрия

Полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец рассказал, что побудило его принять решение о переходе в клуб.

Ты тяжело принимал решение – с Одессы переехать в Александрию? Насколько влияет то, что у тебя семья, дети?

Выслушал все предложения, пришел домой, поговорили, сказал, что, наверно, в «Десну» пойду. Она сказала: «Нет, идем в «Александрию». Я ей говорю, чтобы быть рядом, что там с Чернигова приехать, если что случится.

Она мне: «Нет. Едем в «Александрию». «Ты знаешь, что там в городе меньше возможностей?» – «Да. У меня душа лежит к «Александрии». Я пришел, и мы в первом сезоне заняли третье место. Видишь, как?»