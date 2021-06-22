Ковалец: «С Австрией сборная Украины не была похожа сама на себя»

Сергей Ковалец / Фото - iSport.ua

Бывший тренер «Черноморца» Сергей Ковалец проанализировал причины поражения сборной Украины в решающем матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1).

Очень хочется надеяться, что сине-желтые все-таки попадут в 1/8-ю, а из этого поражения тренерский штаб сделает выводы. Трудно сказать, что произошло с нашей командой, которая не была похожа сама на себя.

Мне кажется, что никто к этому не был готов, ни тренерский штаб, ни футболисты. Было очень много промахов в передачах, проиграны подборы. Много ошибок допустили Миколенко, Зинченко, Малиновский.

Вроде, ребята старались, но, к сожалению, в физическом состоянии почему-то австрийцы были на голову выше. Благо, Бущан снова был на высоте, иначе о шансах попасть в 1/8-ю можно было бы забыть после финального свистка. Удивляет то, что оснований для такой игры не было, учитывая, как все происходило до этого не только на чемпионате Европы, но и при подготовке к турниру.

У Зинченко и Малиновского есть опыт матчей за свои клубы, но на больших турнирах в составе сборных, он отсутствует. Тем более не стоит забывать, что оба этих исполнителя провели очень сложный и насыщенный сезон за «Манчестер Сити» и «Аталанту».

Тот же Андрей Шевченко понимает, что на него идет большое давление, с этим непросто справиться. Причем не стоит забывать, что в составе сборной Украины порядка 10-ти дебютантов таких турниров.

Мне кажется, что здесь все дело в психологии. Нас устраивала ничья, возможно, это где-то и сыграло свою роль. Настрой австрийцев на эту игру оказался выше.

Светлое пятно? Георгий Бущан и… болельщики. Но я не могу сказать. что команда не старалась. Но опять же, что пошло не так, сказать трудно. Это счастье, что мы проиграли всего — 0:1. Это дает шанс квалифицироваться в 1/8-ю. Будем в это верить.