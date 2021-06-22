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Ковалец: «С Австрией сборная Украины не была похожа сама на себя»

«Сине-желтые» проиграли в важнейшем поединке и рискуют покинуть Евро-2020
Футбол Сборная Украины
11:21
Ковалец: «С Австрией сборная Украины не была похожа сама на себя»
Сергей Ковалец / Фото - iSport.ua

Бывший тренер «Черноморца» Сергей Ковалец проанализировал причины поражения сборной Украины в решающем матче группы C на Евро-2020 против Австрии (0:1).

Перед поединком все заявляли, что мы будем играть на победу. Почему ничего не получилось, опять же, вопрос. У австрийцев, можно сказать, получалось, все. В обороне сборной Украины, как показалось, мало что получалось, особенно в первом тайме.

Очень хочется надеяться, что сине-желтые все-таки попадут в 1/8-ю, а из этого поражения тренерский штаб сделает выводы. Трудно сказать, что произошло с нашей командой, которая не была похожа сама на себя.

Мне кажется, что никто к этому не был готов, ни тренерский штаб, ни футболисты. Было очень много промахов в передачах, проиграны подборы. Много ошибок допустили Миколенко, Зинченко, Малиновский.

Вроде, ребята старались, но, к сожалению, в физическом состоянии почему-то австрийцы были на голову выше. Благо, Бущан снова был на высоте, иначе о шансах попасть в 1/8-ю можно было бы забыть после финального свистка. Удивляет то, что оснований для такой игры не было, учитывая, как все происходило до этого не только на чемпионате Европы, но и при подготовке к турниру.

У Зинченко и Малиновского есть опыт матчей за свои клубы, но на больших турнирах в составе сборных, он отсутствует. Тем более не стоит забывать, что оба этих исполнителя провели очень сложный и насыщенный сезон за «Манчестер Сити» и «Аталанту».

Тот же Андрей Шевченко понимает, что на него идет большое давление, с этим непросто справиться. Причем не стоит забывать, что в составе сборной Украины порядка 10-ти дебютантов таких турниров.

Мне кажется, что здесь все дело в психологии. Нас устраивала ничья, возможно, это где-то и сыграло свою роль. Настрой австрийцев на эту игру оказался выше.

Светлое пятно? Георгий Бущан и… болельщики. Но я не могу сказать. что команда не старалась. Но опять же, что пошло не так, сказать трудно. Это счастье, что мы проиграли всего — 0:1. Это дает шанс квалифицироваться в 1/8-ю. Будем в это верить.

У сборной Украины, несмотря на поражение, остаются шансы на выход в плей-офф.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Сергей Ковалец Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

Комментарии 1

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22 июня 2021г. 12:12
Команда не была похожа сама на себя.А на кого она тогда была похожа?В победе "виновата" команда,а в проигрыше - тренер.Сделай вывод Андрюша и поступи так,как поступил тренер сборной Северной Македонии  Игор Ангеловский.С такой игрой команды и выбором состава, тебе даже нельзя тренировать воспитанников ДСШ.:|
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