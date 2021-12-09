Караваев провел 100-й матч за «Динамо»
Ковалец: «Счет в матче «Бенфика» – «Динамо» – по игре»
Тренер считает, что португальцы заслуженно переиграли киевлян
14:20
Сергей Ковалец / Фото: Динамомания
Украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:2) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
«Счет по игре. «Бенфика» победила справедливо и заслуженно завоевала путевку в следующий раунд Лиги чемпионов, преуспев в очных баталиях с другими претендентами – «Барселоной» и «Динамо». Хотя, забей Виктор Цыганков после паса Виталия Буяльского в пустые ворота, то интрига в матче бы снова появилась, но лидер «Динамо» умудрился пробить в «молоко». Думаю, этот промах будет ему еще долго сниться.
Конечно, все мы ждали от подопечных Мирчи Луческу более удачного выступления, однако не получилось. Были объективные и субъективные причины, все же, важно, что динамовская молодежь обогатилась ценным опытом, который должен помочь ей «выстрелить» уже в следующем испытании на международной арене».
Пусть вас не вводит в заблуждение второй тайм в исполнении «Динамо» против «Бенфики». Португальцы просто бросили играть в футбол.
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