Ковалец: «Счет в матче «Бенфика» – «Динамо» – по игре»

Сергей Ковалец / Фото: Динамомания

Украинский тренер Сергей Ковалец прокомментировал поражение «Динамо» от «Бенфики» (0:2) в матче 6-го тура Лиги чемпионов.

Конечно, все мы ждали от подопечных Мирчи Луческу более удачного выступления, однако не получилось. Были объективные и субъективные причины, все же, важно, что динамовская молодежь обогатилась ценным опытом, который должен помочь ей «выстрелить» уже в следующем испытании на международной арене».