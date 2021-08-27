Ковалец: «Шахтеру» будет сложно выйти в плей-офф ЛЧ, для «Динамо» даже ЛЕ будет успехом»
Известный украинский специалист Сергей Ковалец поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для «Шахтера» и «Динамо».
Для «Шахтера» – это дежавю. Помним прошлую Лигу чемпионов и как «горняки» удачно противостояли «Интеру» и «Реалу». Думаю, все были бы не против подобных итогов встреч против грандов европейского футбола и сейчас.
А что касается «Шерифа», то это будет непростой оппонент для украинской команды. Тем более что молдавский клуб тренирует Юрий Вернидуб, который хорошо знаком с возможностями «Шахтера».
Новый тренерский штаб «оранжево-черных» будет мотивирован, команда усилилась, но, как мне кажется, пробиться в плей-офф Лиги чемпионов будет неимоверно сложно. Однако то, что будет интересная футбольная осень, факт.
«Динамо» хоть и с опытным тренером во главе, но с большой группой молодых футболистов получит колоссальный опыт в матчах против сильнейших европейских клубов. Мирча Луческу тщательно готовит команду к осенним испытаниям, проводя по два матча в неделю. Посмотрим, какие это принесет плоды.
Всем понятно, что в компании с «Баварией», «Барселоной» и «Бенфикой» «Динамо» – аутсайдер группы, поэтому можно где-то ждать и недооценку со стороны соперников. Если «Шахтер» усиливался в большей мере под Лигу чемпионов, то у «Динамо» ставка на украинцев, и это должно только мотивировать ребят. Считаю, что в нынешней ситуации даже выход в плей-офф Лиги Европы был бы для киевлян успехом.
Ранее технический директор «Барселоны» Йорди Кройфф поделился мыслями о группе с «Динамо».
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