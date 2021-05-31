Ковалец: «Удивляет, что экс-игроки сборной Англии в пропущенном мяче обвинили только Зинченко»

Александр Зинченко / Фото - Sky Sports

Украинский специалист Сергей Ковалец проанализировал момент с голом «Челси» в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:0). Тренер оценил степень вины защитника «горожан» Александра Зинченко в пропущенном мяче.

В первую очередь не доработал Стоунз, который в центре поля позволил Маунту беспрепятственно принять мяч, развернуться, оценить ситуацию и без давления отдать передачу на Хаверца. Стоунз должен был сразу в момент приема мяча соперником играть плотно, а не отскакивать от своего игрока, тем более, что его уже смещался страховать второй центральный защитник – Рубен Диаш.

В итоге Джон оказался в полупозиции и не создал абсолютно никаких помех. Но почему-то об этой ошибке никто не говорит, акцентируя внимание на завершении голевой атаки.

Также замечу, что при игре в линию защитников страхует вратарь. Собственно, Эдерсон и делал это, но он чуть задержался с выходом из ворот и на долю секунды опоздал к мячу.