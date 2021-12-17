Ковалец: «Украина – фаворит группы Лиги наций, но нужно уважать своих оппонентов»

Сергей Ковалец / Фото - iSport.ua

Известный украинский тренер Сергей Ковалец поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины в третьем сезоне Лиги наций. «Сине-желтые» попали в группу с Шотландией, Ирландией и Арменией в дивизионе B.

Этот опыт помог команде Андрея Шевченко в становлении. На этот турнир сине-желтые приезжали как топ-команда. Поэтому сейчас у нас снова есть шанс выиграть группу и иметь запасную возможность для выхода на Евро-2024.

Очень многое будет зависеть от тренерского штаба, какой они создадут план подготовки к этим поединкам. При Андрее Шевченко мы научились играть со сборными приблизительно нашего уровня. Можно вспомнить Сербию, Швейцарию, Швецию, которые действуют в силовой манере, хорошо используют длинные передачи, стандарты.

В поединках с шотландцами и ирландцами важно не проиграть единоборства. А в техническом плане, действительно, мы выглядим лучше, поэтому здесь очень важен будет психологический аспект при подготовке к этим поединкам.

Сборная Армении нестабильна. Она может выдать классный матч, а может и провалить его. В чем-то мои слова подтверждаются их выступлением в минувшем отборе ЧМ, когда армяне начали турнир с трех побед кряду, а потом растеряли это преимущество и на финиш дистанции пришли лишь на четвертом месте. Тем не менее, на эту сборную нужно настраиваться максимально. В их составе есть группа квалифицированных исполнителей во главе с Генрихом Мхитаряном.

Три матча с Шотландией? Тренеры сильных сборных анализируют соперника, но всегда отталкиваются от игры своей команды, поэтому, считаю, и Александр Петраков будет так вести подготовку к этим сражениям.

Украина фаворит своей группы в Лиге наций? Да. Но при этом нужно уважать своих оппонентов. Тем не менее, наиболее важные матчи состояться в марте. Если, дай Бог, мы удачно сыграем в стыковых матчах отборочного турнира ЧМ-2022, то поединки в Лиге наций станут великолепной подготовкой к мундиалю.